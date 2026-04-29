В России объяснили планы ЕС ужесточить условия для выделения кредита Киеву
Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Евросоюза ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро.
Согласно данным Bloomberg, Власти ЕС настаивают на проведении налоговой реформы на Украине, иначе условия предоставления финансирования в размере 90 миллиардов евро могут быть ужесточены. Одним из требований является повышение НДС до 20 процентов для компаний на льготной системе с годовым доходом свыше 77,4 тысячи евро. Такие изменения могут вызвать напряжение внутри украинского общества, говорилось в материале.
Эксперт отметил, что выдвижение Брюсселем условий по повышению налогов является признаком охлаждения энтузиазма Европы в вопросе финансовой поддержки Киева. По его мнению, Евросоюз перенимает тактику МВФ, стремясь создать законодательный фундамент для гарантированного возврата средств в будущем.
Выдвижение дополнительных условий — это симптом того, что кредит выделяют с меньшим желанием, чем декларируется. Это попытка воплощения той же политики, которую по отношению к Украине применяет МВФ: максимальное выжимание бизнес-среды и сокращение социальных расходов. Деньги даются в долг, и кредитор пытается обеспечить те меры, которые, по его мнению, смогут в дальнейшем гарантировать выплаты на законодательном уровне. Это делается для того, чтобы в будущем не было ссылок на отсутствие физической возможности возвращать кредит в полном объеме. Кроме того, наличие таких условий позволяет ЕС в любой момент приостановить выдачу траншей, которые рассчитаны минимум на два года.Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Комментируя перспективы принятия непопулярных налоговых реформ, эксперт отметил, что у Киева практически отсутствует пространство для маневра из-за дефицита альтернативных источников средств. Несмотря на то что большая часть кредита вернется в ЕС через оплату заказов, оставшаяся сумма критически необходима для покрытия бюджетного дефицита.
«Я думаю, что [на принятие налоговых изменений] пойдут, деваться некуда. У украинских властей сейчас просто нет других источников финансирования: США в данный момент не будут выделять кредиты, тем более льготные. Это достаточно крупная сумма, из которой, правда, две трети будут потрачены на военные закупки товаров и услуг в самом Евросоюзе. Тем не менее 30 миллиардов евро предназначены именно для того, чтобы ликвидировать "дыры" в украинском бюджете, выплачивать заработные платы и обеспечивать другие текущие расходы. Ради этого власти будут вынуждены согласиться на требования Брюсселя», — сказал эксперт.
Ранее стало известно, что Пентагон задержал выделенные Конгрессом для Украины средства.