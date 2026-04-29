В России объяснили планы ЕС ужесточить условия для выделения кредита Киеву

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Евросоюза ужесточить условия выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро.

Согласно данным Bloomberg, Власти ЕС настаивают на проведении налоговой реформы на Украине, иначе условия предоставления финансирования в размере 90 миллиардов евро могут быть ужесточены. Одним из требований является повышение НДС до 20 процентов для компаний на льготной системе с годовым доходом свыше 77,4 тысячи евро. Такие изменения могут вызвать напряжение внутри украинского общества, говорилось в материале.

Эксперт отметил, что выдвижение Брюсселем условий по повышению налогов является признаком охлаждения энтузиазма Европы в вопросе финансовой поддержки Киева. По его мнению, Евросоюз перенимает тактику МВФ, стремясь создать законодательный фундамент для гарантированного возврата средств в будущем.

Выдвижение дополнительных условий — это симптом того, что кредит выделяют с меньшим желанием, чем декларируется. Это попытка воплощения той же политики, которую по отношению к Украине применяет МВФ: максимальное выжимание бизнес-среды и сокращение социальных расходов. Деньги даются в долг, и кредитор пытается обеспечить те меры, которые, по его мнению, смогут в дальнейшем гарантировать выплаты на законодательном уровне. Это делается для того, чтобы в будущем не было ссылок на отсутствие физической возможности возвращать кредит в полном объеме. Кроме того, наличие таких условий позволяет ЕС в любой момент приостановить выдачу траншей, которые рассчитаны минимум на два года. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Комментируя перспективы принятия непопулярных налоговых реформ, эксперт отметил, что у Киева практически отсутствует пространство для маневра из-за дефицита альтернативных источников средств. Несмотря на то что большая часть кредита вернется в ЕС через оплату заказов, оставшаяся сумма критически необходима для покрытия бюджетного дефицита.

«Я думаю, что [на принятие налоговых изменений] пойдут, деваться некуда. У украинских властей сейчас просто нет других источников финансирования: США в данный момент не будут выделять кредиты, тем более льготные. Это достаточно крупная сумма, из которой, правда, две трети будут потрачены на военные закупки товаров и услуг в самом Евросоюзе. Тем не менее 30 миллиардов евро предназначены именно для того, чтобы ликвидировать "дыры" в украинском бюджете, выплачивать заработные платы и обеспечивать другие текущие расходы. Ради этого власти будут вынуждены согласиться на требования Брюсселя», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Пентагон задержал выделенные Конгрессом для Украины средства.