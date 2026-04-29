Туск назвал освобожденного белоруса польским агентом

Один из освобожденных граждан Белоруссии является агентом спецслужб Польши. Об этом заявил польский премьер-министр, передает Reuters.

Политик уточнил, что пятеро заключенных получили свободу в обмен на пятерых граждан Белоруссии или России, в том числе польский священник Гжегож Гавел и неназванный белорус, который сотрудничал с польскими спецслужбами, говорится в статье.

По словам Туска, в Польшу в рамках обмена также прибыл корреспондент польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут.

Агентство БелТА накануне сообщило, что в рамках обмена задержанными между Белоруссией и Польшей были освобождены белорусы, которые работали в интересах национальной безопасности своей страны.

По информации журналистов, на государственной границе между белорусской и польской сторонами состоялась операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять».