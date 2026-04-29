Стало известно, как российская яхта пошла через Ормузский пролив

РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, раскрыл обстоятельства недавнего прохода его яхты Nord через Ормузский пролив. Западные СМИ ранее сообщали, что судно российского миллиардера минувшей субботой пересекло этот стратегически важный морской маршрут, который фактически оказался заблокирован из-за военного конфликта между США и Ираном. При этом Nord стало одним из немногих судов, которым удалось пройти через пролив в разгар противостояния.

Как пояснил собеседник агентства, яхта находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае. После завершения ремонтных работ она следовала во Владивосток - порт приписки - по утвержденному маршруту под российским флагом. Переход осуществлялся в полном соответствии с международным морским правом и действующими навигационными правилами и не противоречил тем ограничительным мерам, которые ввели в Ормузском проливе ни Иран, ни США.

Особо подчеркивается, что маршрут и характер движения яхты носили исключительно гражданский и частный характер. Источник отметил, что Иран не чинил препятствий судну, поскольку это гражданское судно дружественной страны, осуществлявшее мирный транзит. Американская сторона также не имела претензий к перемещению яхты, так как она не заходила в иранские порты и не имеет какого-либо отношения к Исламской Республике.

Ключевую роль в успешном проходе сыграл российский флаг. Собеседник агентства указал, что Мордашов — один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту именно в России. В сложившейся уникальной ситуации иранцы принципиально не трогают суда, идущие под флагами дружественных государств, а американцы не блокируют те суда, которые не заходят в иранские порты. Таким образом, российский триколор стал неоспоримым преимуществом.

Сам же проход яхты Nord через Ормузский пролив вызвал повышенный интерес западных СМИ именно из-за сложной геополитической обстановки в регионе. Однако, как следует из объяснений источника, никакого политического или провокационного подтекста в этом маневре не было - обычное гражданское судно завершало плановое техобслуживание и возвращалось на родину.