ЕС раскрыл детали выделения кредита Украине

Первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Европейского парламента.
По словам фон дер Ляйен, ЕС выделит во II квартале 2026 года первый транш из 45 миллиардов евро, запланированных к выделению в течение календарного года. Как рассказала глава ЕК, треть заложенных средств пойдет на нужды государственного бюджета Украины, а две трети пойдут на поддержку ВСУ.
Ранее издание Bloomberg заявило со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, о возможной угрозе судьбе кредита Украине на 90 миллиардов евро. Как сообщается, часть кредитных выплат может оказаться под угрозой срыва.