Пушков оценил планы Трампа о длительной блокаде Ирана

Американский лидер Дональд Трамп из-за войны в Иране неожиданно для себя оказался в том же положении, что и экс-президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден, которые завязли в Ираке и Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Трампа о длительной морской блокаде Ирана.

По его оценкам, Трамп считает такой сценарий менее вредным для его политического рейтинга, чем сухопутную операцию, чреватую военными потерями. Парламентарий заметил, что последствиями блокады станут рост цен на бензин в США и нехватка ресурсов на мировых рынках.

«Кроме того, незавершенная война, которая имеет тенденцию в переходу в длительный конфликт низкой интенсивности, не поможет Трампу и республиканцам на выборах в конгресс в ноябре с.г. Трамп, выигравший выборы на основе антивоенных лозунгов, похоже, неожиданно для себя оказался в том же положении, что до него Буш-мл., Обама и Байден, которые завязли в Ираке и в Афганистане, и в итоге все же проиграли 20-летнюю афганскую войну», — написал Пушков.

Парламентарий заметил, что действующий глава государства повторил ту же ошибку, что и предшественники – ввязался в войну на Ближнем Востоке. Ничего хуже для репутации Трампа придумать нельзя, констатировал сенатор.

До этого газетаThe Wall Street Journal писала, что Трамп поручил готовиться к длительному давлению на Иран через ограничение экспорта нефти и судоходства. В Белом доме рассматривали и другие сценарии, в том числе возобновление бомбардировок, однако сочли их более рискованными.