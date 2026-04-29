Интимный момент Трампа в адрес жены на встрече с Карлом III попал на фото

Фотографы сняли интимный момент президента США Дональда Трампа в адрес его жены Мелании на встрече с британским королем Карлом III и королевой Камиллой. Кадр попал в распоряжение издания Mirror.

После обмена приветственными репликами и рукопожатиями мировые лидеры повернулись к камерам спинами и отправились на прогулку. Трамп и Карл III выбрали для официального мероприятия черные костюмы. При этом первая леди США предпочла белый костюм, состоящий из приталенного пиджака и облегающей юбки, а Камилла — плащ.

Фотографам удалось запечатлеть, как рука Трампа случайно соскользнула со спины супруги на ее ягодицы.

Карл III прилетел в США в рамках государственного визита, который продлится четыре дня, с 27 по 30 апреля. В первую же встречу Трамп несколько раз пошутил над гостем и назвал Соединенное королевство маленьким государством.