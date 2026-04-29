Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО

Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

«Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

