В Белом доме забыли про Украину

Американские чиновники уже не помнят, когда в Белом доме в последний раз поднималась тема Украины, поскольку переговорщики США в основном сосредоточены на Иране.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

«Иран определенно стал приоритетом», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он отметил, что главные переговорщики по Украине — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — сейчас заняты Ираном. Тем не менее некоторые контакты с российскими и украинскими коллегами продолжаются, сообщили в Politico.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным. При этом американский лидер не стал раскрывать подробности этих контактов и дату последнего разговора с главой российского государства. Хозяин Белого дома добавил, что имеет контакты и с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования украинского конфликта.