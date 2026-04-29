Вступление в НАТО принесло Финляндии лишь проблемы и риски.

Итоги присоединения к альянсу оценил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

«НАТО не должно было расширяться в Финляндии, это принесло лишь экономические проблемы и риски для безопасности страны», — подчеркнул политик.

По словам Мемы, негативные последствия вступления в Североатлантический альянс «у всех на глазах». В качестве примера он назвал рекордный уровень безработицы в стране.

Ранее Мема заявил, что НАТО является агрессивным альянсом, угрожающим России.