Статус «хозяина» и «нарушение правил»: как проходит встреча Трампа и короля Карла III

Принимая короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу в Белом доме, президент США Дональд Трамп балансирует между теплыми приветствиями и демонстрацией статуса хозяина. Об этом рассказала aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Карл III прибыл с государственным визитом в США 27 апреля и уже выступил перед американским конгрессом. Это выступление стало первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года.

При этом Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретили британскую королевскую чету «с американской прямотой». Центральным эпизодом стало мгновение, когда после официального приветствия и фотосессии Трамп слегка похлопал Карла III по плечу, провожая делегации к резиденции, отмечает газета.

«Приобнять монарха или похлопать его по плечу считается нарушением неписаных правил. Правда, сегодня Букингемский дворец официально подчеркивает, что обязательных кодов поведения не существует, и ставит во главу угла вежливость и добрую волю», — отметила эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Она обратила внимание, что Трампу свойственно использовать так называемые «жесты доминирования», что том числе и похлопывание собеседника или резкое сокращение дистанции. Однако в США к нормам невербального этикета нередко относятся проще и часто трактуют такие жесты как дружеские.

При этом первая леди Мелания Трамп неожиданно расцеловала королеву-консорта Камиллу в обе щеки, несмотря на то, что формально протокол предписывает женщинам реверанс. Однако поцелуи в щеку все чаще становятся в международной дипломатии знаком более теплого стиля отношений и высокого уровня личного доверия, заметила Татьяна Баранова.

Но, по ее словам, инициативу проявила и сама Камилла, которая сделала несколько шагов навстречу и начала приветствие первой, что можно расценивать как «жест доброй воли и расположения».

Трамп указал монарху его место

Третий красноречивый момент произошел, когда Трамп фактически подвинул Карла III, указывая ему нужное место для фотографирования, точным движением направил его в кадр.

«Его попытки направлять короля могут восприниматься как проявление излишней напористости или властности, но, скорее всего, для самого господина Трампа это просто способ обеспечить идеальный кадр. К тому же он чувствует себя хозяином положения как принимающая сторона», — констатировала эксперт.

Также Трамп перед переговорами с Карлом III пошутил в соцсетях о том, что «всегда хотел жить в Букингемском дворце». И дипломатический визит, приуроченный к 250-летию независимости США, обрел еще и оттенок иронии.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что в Великобритании надеются, что визит Карла III поможет сгладить напряженность, возникшую в отношениях с США после того, как премьер-министр Кир Стармер отказался принимать участие в американской операции против Ирана.

Это вызвало недовольства президента США Дональда Трапа, который заявил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем.