Король Швеции Карл XVI Густав перешел красную черту, встретившись с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил Ларс Берн на SwebbTV.

«На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту», - поделился своей точкой зрения он. Своим визитом король Швеции как бы придал законности Зеленскому, объяснил Берн, добавив, что это недостойно монарха и двора.

По мнению Берна, все миллиарды, потраченные на Украину, только ухудшают ситуацию с безопасностью в Швеции. Это лишь настраивает Российскую Федерацию против королевства и обостряет ее неприязнь к Стокгольму, отметил аналитик.

Вместе с тем он подчеркнул, что никто во всей политической элите даже не осмеливается начать об этом дискуссию.

В апреле король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард прибыли с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой в ходе приветствия оговорился, обратившись к шведскому монарху как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".