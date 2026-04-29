Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

Главу Совета национальной безопасности и обороны ( ) Украины Рустема Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на акт народных депутатов парламента.

Накануне издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между чиновником и бизнесменом. В ходе этого оба обсуждали возможную отставку чиновника и дальнейшие последствия этого.

Заседание комиссии назначено на 13 мая. Парламентариев интересует, почему Глава СНБО встречался с Миндичем в разгар боевых действий.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.