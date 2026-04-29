Зеленский раскритиковал украинские госкомпании

Некоторые украинские государственные компании работают не в интересах страны и госбюджета, такую ситуацию нужно исправлять.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

«Часть государственных компаний работает до сих пор не в государственных интересах и не в государственном бюджете. Кабинет министров Украины и сами компании должны это исправить», — заявил Зеленский.

При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

До этого Зеленский раскритиковал власти Киева за неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону и предстоящей зиме. По его словам, срок реализации так называемых «планов устойчивости» установлен до 1 сентября. В связи с этим есть жесткий график, который должен быть реализован. Однако, указал Зеленский, «не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей».