Финляндия после падения украинских дронов сделала заявление

Министерство внутренних дел Финляндии объявило о выделении значительных средств на усиление защиты от беспилотных летательных аппаратов. Пограничной охране республики будет направлено 44 миллиона евро. Решение принято на фоне растущего числа инцидентов с участием украинских дронов, которые стали падать на финской территории. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Согласно заявлению МВД, выделенные средства пойдут на закупку современных систем обнаружения, идентификации и нейтрализации беспилотников. Кроме того, часть денег будет направлена на улучшение межведомственного взаимодействия. Это позволит оперативнее обмениваться информацией между пограничниками, полицией, армией и другими структурами при возникновении угроз с воздуха.

Поводом для столь срочного финансирования стала серия происшествий, зафиксированных на территории Финляндии с конца марта. Всего за неполный месяц зарегистрировано четыре случая падения украинских беспилотников. Дроны были найдены в разных точках страны: недалеко от города Коувола, на льду приграничного с Россией озера Пюхяярви в общине Париккала, а также на юго-востоке в районе общины Иитти.

Особую тревогу у финских властей вызывает тот факт, что по меньшей мере три из четырёх найденных беспилотников несли на себе неразорвавшиеся боеприпасы. Это создаёт реальную опасность для местных жителей и требует участия сапёров для обезвреживания взрывных устройств. Пока неизвестно, были ли эти дроны запущены преднамеренно в сторону Финляндии или сбиты средствами ПВО и занесены ветром на территорию страны.

Ранее в Финляндии уже выражали обеспокоенность инцидентами с БПЛА. Новый пакет финансирования должен укрепить возможности пограничной охраны по защите воздушных границ. Экстренные службы призывают граждан сообщать о любых подозрительных летательных аппаратах и не приближаться к упавшим дронам до прибытия специалистов. В МВД подчеркнули, что ситуация находится под контролем, но требует немедленного усиления технической базы.