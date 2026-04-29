ЕС предъявил Украине ультиматум

Власти ЕС настаивают на проведении налоговой реформы на Украине, иначе условия предоставления финансирования в размере 90 миллиардов евро могут быть ужесточены. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, одним из требований является повышение НДС до 20 процентов для компаний на льготной системе с годовым доходом свыше 77,4 тысячи евро.

Отмечается, что такие изменения могут вызвать напряжение внутри украинского общества, передает издание.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Киеву и приняв новый пакет санкций.

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза утвердили 20-й пакет санкций против РФ и согласовали кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Европейский союз недолго будет праздновать одобрение кредита Украине из-за раскола внутри блока. Лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по нескольким вопросам, в том числе принятию Киева в организацию. Об этом в пятницу, 24 апреля, написало издание Politico.