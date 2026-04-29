Пока вы спали: разногласия в США из-за Ирана и создание оборонительной линии Киевом

Демократы Конгресса могут подать в суд на Трампа из-за операции в Иране

Демократы в Конгрессе США рассматривают возможность подачи иска против Дональда Трампа, если военная операция против Ирана продолжится без их одобрения после установленного срока. Об этом сообщает ТАСС.

По действующему закону о военных полномочиях президент обязан уведомить Конгресс о начале военных действий и может вести их ограниченное время без согласия законодателей.

Поскольку уведомление было направлено 2 марта, предельный срок таких полномочий истекает 1 мая, что, по мнению демократов, открывает возможность для юридического оспаривания действий администрации.

Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде разработать план длительной блокады Ирана с целью усиления давления на его экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников, рассматривается стратегия ограничения морских перевозок, включая экспорт нефти, как альтернатива более рискованным сценариям вроде возобновления авиаударов или выхода из конфликта.

При этом внутри администрации нет единого мнения: часть чиновников поддерживает усиление давления, тогда как другие предупреждают о возможных негативных последствиях для экономики США и политических позиций республиканцев.

Сенат США отклонил рассмотрение резолюции о запрете применять ВС США на Кубе

Сенат США заблокировал попытку рассмотреть резолюцию, которая запрещала бы президенту применять вооружённые силы против Кубы без предварительного одобрения Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была предложена демократами и вынесена по ускоренной процедуре, однако не получила необходимой поддержки: за неё проголосовали 47 сенаторов, тогда как 51 выступил против.

Республиканское большинство в верхней палате тем самым фактически поддержало позицию администрации Дональда Трампа и сохранило за президентом широкие полномочия в вопросах применения военной силы за рубежом.

ЕС может ужесточить условия выдачи Украине кредита в €90 млрд

Евросоюз может ужесточить условия предоставления Украине финансовой помощи на сумму около €90 млрд, если Киев не проведёт требуемые налоговые реформы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников, европейские власти настаивают на изменении налоговой политики, в частности на повышении НДС до 20% для компаний с льготным режимом и годовым доходом свыше €77,4 тыс.

Отмечается, что такие меры могут вызвать внутреннее недовольство и усилить социальную напряжённость в стране.

Киев строит эшелонированную оборону у курского приграничья

Украинские военные активизировали создание многоуровневой оборонительной линии в приграничных районах Сумской области, прилегающих к Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, работы ведутся в Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах, где одновременно возводятся укрепления и создаются минные заграждения.

Кроме того, украинская сторона обустраивает ложные позиции, чтобы усложнить возможные действия противника, а с улучшением погодных условий темпы строительства заметно выросли.