Карл III пошутил о сожжении Белого дома на приеме в США

Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме в среду, 29 апреля, пошутил насчет сожжения здания британцами в 1814 году, назвав это «небольшой попыткой девелопмента» и сравнив ее с текущей реновацией восточного крыла, которую начал президент США Дональд Трамп.

© Вечерняя Москва

— Не могу не заметить небольшие изменения в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. И, к сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году, — высказался британский монарх.

Слова короля вызвали смех аудитории, передает РИА Новости.

Карл III упомянул один из эпизодов англо-американской войны, которая длилась с 1812 по 1815 годы. В результате этого события были сожжены многие американские правительственные здания, включая Белый дом и Капитолий.

31 августа 2025 года Дональд Трамп заявил, что субподрядчику, занимавшемуся ремонтом Белого дома, придется заплатить за трещину, которую оставили его рабочие на каменной кладке. Он добавил, что обнаружил 23-метровую трещину в кладке из известняка, которым рабочие отделывали Розовый сад здания, после чего вычислил виновников по камерам видеонаблюдения.