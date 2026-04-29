Нечаев: ФРГ не ответила на обращение ГД РФ о передаче ядерного оружия Украине

Парламент Германии не ответил на обращение Государственной думы РФ о возможной передаче Великобританией и Францией ядерных компонентов Украине. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что обращение российских депутатов после его утверждения было незамедлительно передано немецким законодателям.

"Реакции на него пока не последовало", — сказал дипломат.

26 февраля члены ГД РФ проголосовали за направление в парламент Германии обращения, касающегося появившейся информации о возможной передаче западными странами ядерного оружия Украине. Речь идет о заявлении российской Службы внешней разведки о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты решили обратиться к Берлину, поскольку он не захотел принимать участие в инициативе по передаче украинской стороне ядерного оружия. Кроме того, законодатели одобрили направление обращения с просьбой провести расследование в парламенты Франции и Соединенного королевства, ООН и Европейский парламент.