Раскрыты причины роста напряженности между США и КНР

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в публикации, лидеры стремятся стабилизировать отношения двух стран. При этом они "спешат укрепить стратегические уязвимости", связанные с иранской нефтью и ИИ. Агентство напоминает, что 24 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., который является одним из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов КНР, из-за его связей с Ираном.

Напряжение между Китаем и США усилилось 27 апреля, когда Пекин заблокировал сделку американской компании Meta по покупке китайского ИИ-стартапа Manus. Организация объявила о приобретении Manus за $2 млрд еще в декабре 2025 года, отмечает Bloomberg.