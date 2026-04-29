Депутат Европейского парламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости изложил перечень факторов, которые способны вынудить Брюссель к пересмотру нынешнего курса в отношении Москвы. По мнению политика, наиболее вероятным катализатором перемен может стать резкая смена политической линии Соединённых Штатов по российскому направлению, за которой европейским столицам в той или иной мере придётся последовать.

Помимо внешнеполитического фактора, евродепутат допустил развитие и других сценариев: "Можно представить и другие сценарии, такие как политические изменения на Украине или быстрое ухудшение экономической ситуации, которые заставят ЕС изменить курс".

Стоит отметить, что в феврале текущего года глава дипломатии сообщества Кая Каллас занимала принципиально иную позицию, заявив о нежелании Евросоюза инициировать возобновление диалога с Москвой и об отсутствии намерений предлагать России какие-либо уступки в украинском урегулировании.

