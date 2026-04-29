Гренландия, которая обладает обширными запасами пресной воды, является стратегически важной целью для Соединенных Штатов. Это произошло из-за водного кризиса в отдельных штатах, сказано в докладе Росконгресса, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Притязания президента США Дональда Трампа на остров, принадлежащий Дании, служат источником напряженности в отношениях с Евросоюзом и ставят под угрозу устойчивость НАТО», — говорится в документе.

Также сказано, что американские штаты Калифорния и Невада столкнулись с водным кризисом. Гренландия в этой ситуации стала стратегически важной целью.

Авторы признают, что пока Штаты не столкнулись с критическим дефицитом воды на федеральном уровне. Но Белый дом уже рассматривает варианты решения проблемы.

Ранее сообщалось, что США должны обладать Гренландией якобы из-за угроз со стороны других стран. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп. До этого политик рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание США контролировать Гренландию.