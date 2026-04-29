Полковник армии Соединенных Штатов Америки (США) в отставке Лоуренс Уилкерсон во время интервью профессору Гленну Диесену резко пригрозил сразу пяти странам, которые могут стремиться к военному конфликту с Россией. Беседа с полковником опубликована на YouTube-канале профессора.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!», — высказался Уилкерсон.

Военный также добавил, что нынешняя политика ряда европейских стран по эскалации конфликта с Россией — это настоящее самоубийство. И, если война начнется, то этим странам не стоит надеяться на помощь Вашингтона.

Ранее страны Прибалтики отказались пропускать через свою территорию самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.