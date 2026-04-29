В США установили еще одну статую Трампа - она "очень высокая и очень золотая"

На территории крупного гольф-клуба в американском штате Флорида установили статую Дональда Трампа высотой четыре с половиной метра. Об этом сообщает ресурс Golfweek.

По его данным, при изготовлении монумента использовалась позолоченная бронза.

Статуя была установлена на курорте в начале апреля. Ее высота вместе с пьедесталом - 6,7 метра.

Художник Алан Коттрил использовал образ президента США, ставший популярным летом 2024 года, когда на американского лидера было совершено покушение.

После стрельбы и полученного ранения глава Белого года поднял вверх кулак, намекая таким образом, что он не сломлен и продолжит борьбу с недругами.

Один из посетителей гольф-клуба Мэверик Макнили назвал статую "очень высокой и очень золотой".

В апреле прошлого года Трамп открыл памятник самому себе в гольф-клубе Trump International Golf Club. Объект получил название "Монумент непокорности". Глава Белого дома изображен с поднятой рукой и сжатым кулаком.