Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Кубе

Республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента Дональда Трампа в начале возможных военных действий против Кубы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

За блокирование инициативы проголосовал 51 сенатор, 47 человек выступили против, а двое законодателей воздержались.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт пояснил, что обсуждение данного вопроса было совершенно неуместным.

По его словам, глава государства не развёртывал американские войска на территории островного государства.

«Голосование по военным полномочиям было неуместным», — заявил Скотт.

19 апреля Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время наступит «новый рассвет».