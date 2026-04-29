Пентагон задержал выделенные Конгрессом для Украины средства

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей статье для газеты Washington Post США за задержку поставок военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Эти средства были утверждены Конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год, однако до сих пор не переданы Киеву.

Сенатор также заявил, что Пентагон игнорирует запросы законодателей относительно судьбы этих средств.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с усилением давления со стороны доноров, после того как Евросоюз (ЕС) одобрил выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро.