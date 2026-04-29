На Западе оценили последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

Итальянское издание La Repubblica проанализировало возможные тектонические сдвиги на глобальном энергетическом рынке в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов покинуть ряды ОПЕК и формат ОПЕК+.

По мнению авторов публикации, этот демарш способен спровоцировать заметное увеличение объема предлагаемого на рынке сырья и одновременно усугубить и без того нарастающие противоречия между государствами ближневосточного региона. Газета подчеркивает, что столь резкий шаг со стороны одного из ведущих мировых производителей нефти был сделан в крайне напряженное время, когда мир переживает самый острый энергетический кризис за последние десятилетия.

В материале отмечается, что в среднесрочной перспективе открывается возможность для насыщения рынка дополнительными баррелями, если руководство в Абу-Даби примет стратегическое решение нарастить производственные мощности, игнорируя прежние квоты и ограничения альянса. Однако у этой медали есть и обратная сторона: аналитики La Repubblica убеждены, что нынешняя ситуация, включая суверенные действия Эмиратов, лишь усиливает раскол в рядах стран Ближнего Востока, подтачивая фундамент региональной стабильности.

В качестве первопричины такого поступка называется реакция ОАЭ на тектонические пертурбации мирового энергетического ландшафта, вызванные военным конфликтом США и Израиля против Ирана. Именно эти боевые действия, как полагают журналисты, подталкивают отдельные государства Персидского залива к более независимой и автономной игре.

В свою очередь, другое итальянское издание, Il Giornale, выдвигает версию о том, что действия эмиратских властей могли получить негласное одобрение в Белом доме. Газета напоминает, что нынешний глава США Дональд Трамп не раз выступал с резкими публичными выпадами против политики ОПЕК, обвиняя участников картеля в искусственном манипулировании добычей исключительно для удержания высоких цен на энергоносители, за которые вынуждены платить западные потребители.

Ранее сообщалось, что ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.