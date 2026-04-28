FT: посол США на Украине Дэвис покинет пост из-за разногласий с Трампом

Временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис в ближайшие недели уйдёт в отставку в связи с разногласиями с лидером США Дональдом Трампом.

© usembkyiv / Telegram

Об этом пишет Financial Times.

«И.о. руководителя посольства США на Украине в ближайшие недели уедет из Киева», — сообщает СМИ.

Журналисты отметили, что Дэвис занимает должность с мая 2025 года. За время работы у неё развилось недовольство политикой Трампа в связи со снижением поддержки Украины.

Дэвис уже оповестила Госдеп о своём решении, добавили в FT.

Бриджит Бринк, ранее занимавшая пост посла США на Украине, сообщила о своей вынужденной отставке, связанной с давлением, оказываемым президентом США Дональдом Трампом на украинские власти.