Король Карл III сделал заявление об украинском конфликте

Король Великобритании Карл III сделал заявление о конфликте на Украине во время своего выступления перед конгрессом США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карла III, НАТО необходимо сохранять единство в вопросе помощи Украине. Он также добавил, что в прошлом альянсу уже удавалось оставаться единым перед лицом общей угрозы.

«Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью, и Совет безопасности Организации Объединенных Наций был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв – как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн. <...> Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира», — заявил он.

Напомним, что ранее Карл III прибыл с визитом в США, а также выступил перед американским конгрессом. Это стало первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял акцент Карла III во время встречи в Белом доме.