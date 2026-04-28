Эксперт венгерского аналитического Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с резкой критикой внешнеполитического курса Европейского союза. В своей публикации в социальной сети X он выразил мнение, что Брюссель из-за иррациональной сосредоточенности на украинском конфликте рискует разорвать отношения со всеми ключевыми союзниками.

© Московский Комсомолец

По его словам, европейские элиты, словно в безумии, целенаправленно уничтожают наработанные десятилетиями связи с таким стратегически важным государством, как Израиль, который ранее считался для Европы незаменимым партнером в областях безопасности и передовых технологий.

Аналитик подчеркнул, что сейчас руководство безразлично относится к этим потерям, так как его главной и единственной задачей является затягивание боевых действий, ведущихся командой Владимира Зеленского. Завершая свою мысль, Кошкович пришел к неутешительному выводу, что мировому сообществу теперь придется иметь дело с Европой, превратившейся в подобие психиатрической лечебницы.

Поводом для комментария стала информация о намерении Евросоюза поддержать украинскую позицию в назревающем дипломатическом скандале. Речь идет о возможном введении санкций против Израиля из-за того, что тот якобы импортирует зерно с новых российских регионов. Ситуация начала накаляться после того, как журналист портала Axios Барак Равид сообщил о прибытии в порт Хайфы сухогруза Panormitis с партией пшеницы. Журналист предупредил, что разгрузка этого судна может спровоцировать серьезный кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом.

Реакция украинской стороны последовала незамедлительно: министерство иностранных дел Украины вызвало израильского дипломатического представителя для вручения официальной ноты протеста. Однако руководство Израиля не приняло обвинений. Глава внешнеполитического ведомства страны Гидеон Саар дал жесткий отпор, назвав все претензии абсолютно беспочвенными.