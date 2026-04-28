В Вене на кладбище Герстхоф осквернили памятник советским воинам

Посольство России в Вене сообщило, что на городском кладбище Герстхоф осквернили мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Австрии. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

Вандалы испачкали краской памятник героям. Дипломаты назвали случившееся «подлой выходкой», совершенной в канун Дня Победы.

Посольство немедленно обратилось к местным властям с информацией о происшествии. Также был направлен официальный запрос в МИД Австрии.

В документе содержится требование провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и обеспечить надлежащую охрану мемориала. Дипломаты подчеркнули, что эти меры должны соответствовать положениям Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанного 15 мая 1955 года.

Ранее в Хорватии вандалы облили краской бюст Гагарина и нанесли на него украинский националистический лозунг. Обелиск установлен на территории технического колледжа, где также расположен Центр космических исследований.