Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последнее время американский лидер высказывался в поддержку оказания давления на экономику Ирана за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из портов республики. Глава Белого дома считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.

Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.