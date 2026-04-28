Жители Индии провели необычные похороны проявившей героизм собаки по кличке Кали

Жители Индии провели необычные похороны для собаки по кличке Кали, которая стала местным героем. Согласно сообщению Times of India, бездомное животное вступило в схватку с ядовитой змеёй, появившейся рядом с детским садом.

В тот момент на площадке находилось около тридцати детей. Кали, которая обычно бегала неподалёку, первой заметила опасную рептилию и бросилась на неё, опередив воспитателей. Очевидцы утверждают, что собака храбро сражалась и сумела одолеть змею, но та успела её укусить. Действие яда оказалось смертельным — Кали погибла, фактически отдав свою жизнь за безопасность малышей.

Этот поступок глубоко тронул местных жителей. Они организовали для собаки похороны, подобные человеческим. Тело Кали накрыли белой тканью, украсили цветами, провезли на тележке по всей деревне и только после этого предали земле.

