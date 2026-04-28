Эксперт по этикету Баранова объяснила жест Трампа на встрече с Карлом III

Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова заявила, что президент США Дональд Трамп использовал жест доминирования во время общения с Карлом III.

В беседе с aif.ru она отметила, что после официального приветствия Трамп слегка похлопал короля по плечу, что вызвало обсуждение из-за особенностей британского королевского протокола.

По словам Барановой, традиционно инициатива физического контакта принадлежит монарху, а обычная практика ограничивается формальным рукопожатием.

Она добавила, что в США к нормам этикета и невербального поведения часто относятся проще, поэтому такой жест мог восприниматься американской стороной как дружеский.

Ранее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце.