Что известно о конфликте Украины и Израиля вокруг зерна

28 апреля МИД Украины вручил ноту протеста израильскому послу в Киеве Михаэлю Бродскому. Причиной стало поступление в Израиль судна с зерном, которое было собрано в новых регионах России.

Зерно привез сухогруз «Абинск», который вошел в порт Хайфы еще 12 апреля. На его борту находится зерно общей стоимостью 8,5 миллионов евро. При этом, судно считают частью теневого флота России.

15 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Во время разговора он предъявил Израилю соответствующие претензии. По его словам, это зерно было украдено у Украины.

Позднее ситуацию прокомментировал представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни. Он заявил, что Евросоюз может ввести санкции в отношении представителей Израиля из-за покупки этого зерна. Кроме того, представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий обвинил власти Израиля в том, что они проигнорировали официальные обращения Киева по этому вопросу, включая просьбу задержать эти грузы.

На проблему также отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что власти Израиля должны «проявить уважение и воздержаться от действий, подрывающих отношения с Украиной».

«Израильские власти не могут не знать, какие суда прибывают в порты страны и какой груз они везут <...> Мы ожидаем, что израильские власти проявят уважение к Украине и воздержатся от действий, подрывающих наши двусторонние отношения», — написал он в соцсетях.

Помимо этого, Киев пообещал принять меры против Израиля.

«Украина на основе информации от нашей разведки готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на этом. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в санкционные режимы», — добавил он.

В ответ на это израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что его страна отвергает «дипломатию твитов» и слова Зеленского не повлияют на действия Израиля. Кроме того, он подчеркнул, что Украина не предоставила доказательства своих слов.

Саар также выразил удивление позицией Украины, поскольку ранее Израиль активно оказывал Киеву гуманитарную помощь.

«Это несколько удивительно, учитывая, что мы поддерживали эту страну на международных форумах, оказывали ей поддержку различными способами, включая гуманитарную помощь, а прошлой зимой – помощь в поставках генераторов. Но, вероятно, такова жизнь. Мы будем придерживаться своих принципов», — заявил он.

Позже ситуацию попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. От ответа он отказался.

«Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», — заявил Песков.