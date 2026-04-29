Более 20 судов скопилось в Ормузе из-за блокады США

В иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Военные перекрыли экономическую торговлю, входящую в Исламскую республику и выходящую из неё. До введения блокады в этом порту ежедневно находилось в среднем пять судов.

Теперь их количество выросло в четыре раза. Суда не могут выйти в море или зайти на разгрузку из-за запрета американских военных.

Напомним, что с13 апреля Штаты ввели морскую блокаду иранских портов на фоне войны. Вашингтон разрешил проход через Ормузский пролив только судам, не связанным с Ираном и не платившим ему.

Тегеран, в свою очередь, объявил плату в два миллиона долларов за проход остальных судов с нефтью. Из-за этого во всём мире резко подскочили цены на энергоносители.