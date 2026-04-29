Более 20 судов скопилось в Ормузе из-за блокады США

Более 20 судов скопились в Ормузе из-за блокады США
В иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Военные перекрыли экономическую торговлю, входящую в Исламскую республику и выходящую из неё. До введения блокады в этом порту ежедневно находилось в среднем пять судов.
Теперь их количество выросло в четыре раза. Суда не могут выйти в море или зайти на разгрузку из-за запрета американских военных.
Напомним, что с13 апреля Штаты ввели морскую блокаду иранских портов на фоне войны. Вашингтон разрешил проход через Ормузский пролив только судам, не связанным с Ираном и не платившим ему.
Тегеран, в свою очередь, объявил плату в два миллиона долларов за проход остальных судов с нефтью. Из-за этого во всём мире резко подскочили цены на энергоносители.