Зеленского заподозрили в перевозке VIP-бортом секретного груза двум странам

Президент Украины Владимир Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку на неизвестном VIP-самолете и с узким кругом лиц. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, на борту мог находиться «черный нал».

«На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства ("черный нал"), а также некое конфиденциальное имущество», — добавил собеседник агентства.

До этого украинский лидер заявлял о том, что он прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить совместную работу в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Кроме того, по словам Зеленского, Киев работает над «исторические соглашения» еще с двумя странами Ближнего Востока.