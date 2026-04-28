РИА Новости: Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом

Владимир Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом.

Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолёте с узким кругом лиц», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на Украине предполагают, что «на чартерном рейсе перевозились денежные средства, а также некое конфиденциальное имущество».

24 апреля Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. 25 апреля Зеленский прибыл в Азербайджан.