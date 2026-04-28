Владимир Зеленский поссорился со всеми значимыми соседями и ключевыми союзниками, посетовала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие официальные лица позволили себе резкие высказывания в адрес Израиля на фоне поставок зерна из России в порт Хайфы. Кроме того, в МИД для вручения ноты был вызван израильский посол в Киеве.

Мендель признала, что Украина полностью зависима от партнеров, но умудрилась ухудшить отношения с ними. Она добавила, что правительству страны отчаянно нужен серьезный урок дипломатии.

По ее словам, украинский лидер умудрился поругаться с экс-министром обороны Великобритании Беном Уолессом, резко выражался в адрес президента США Дональда Трампа, глав государств и правительств Польши, Венгрии.

Экс-чиновница предположила, что бездоказательные высказывания Зеленского приведут к тому, что Израиль сократит объемы гуманитарной помощи жителям Украины.

Резкая, радикальная риторика, постоянные оскорбления негативно влияют на ход конфликта и жизнь украинцев, констатировала Мендель.