Сербия отменила гражданство племянника Кадырова

Власти Сербии аннулировали гражданство Якуба Закриева, племянника главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на официальный правовой вестник сербских властей.

Правительство не называет имени Закриева, только указывает номер постановления, которое решило отменить. Сообщается, что Закариев представляет "угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности".

Накануне сербское издание Nedeljnika опубликовало новость о предоставлении 23 апреля Закариеву гражданства Сербии. Отмечалось, что решение о выдаче гражданства принято "в интересах республики". Также сообщалось, что эта новость "вызвала большой интерес в России".

Закариев был мэром Грозного (2018-2020), с июля 2023 года — генеральный директор АО "Данон Россия", с 16 июля 2025 года является президентом футбольного клуба "Ахмат".