Мадьяр сделал заявление о переговорах с Зеленским

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что в июне начнет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает «Интерфакс».

Мадьяр сообщил, что встретился с мэром украинского города Берегово Золтаном Бабьяком, который рассказал ему о положении венгров в Закарпатье. Политики пришли к выводу о необходимости вывести отношения между Венгрией и Украиной на новую основу.

«Учитывая вышесказанное, я инициирую встречу в начале июня с президентом Украины Владимиром Зеленским, символично, в городе Берегово, где проживает венгерское большинство», — подчеркнул будущий премьер-министр Венгрии.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что отношения между Россией и Венгрией сохранятся при условии, если новые власти страны продолжат курс уходящего премьер-министра Виктора Орбана.