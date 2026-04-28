Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что победу России в СВО ускорит ликвидация руководства Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания считает, что уничтожение высшего военного и политического состава противника поможет внести в его ряды дезорганизацию.

Политик выразил уверенность, что в конечном итоге Владимир Зеленский и вся его камарилья понесут ответственность, однако призвал не ждать в этом плане окончания конфликта.

По мнению Маркова, руководство Украины нужно уничтожить как можно раньше, а действовать надо как можно более эффективно.

