В США прокомментировали слова Трампа о «коллапсе» Ирана

Вашингтону следует сменить тон в отношениях с Тегераном, в ходе переговоров соглашаться на взаимные уступки, заявил в соцсети Х подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о расколе среди правителей Ирана, уничтожении ВВС и ВМС Исламской Республики, катастрофическом состоянии промышленности.

Кроме того, американский лидер несколько раз публично говорил о том, что некие неназванные «нужные иранцы» постоянно общаются с ним, «просят» о мире, переговорах, уступках.

Трамп заявил о «коллапсе» Ирана

Так, во вторник, 28 апреля, президент рассказал, что иранское правительство, находясь «в состоянии «коллапса», на грани краха, попросило Вашингтон как можно скорее прекратить блокаду Ормузского пролива.

«Иран «сообщил» Трампу, что находится в «состоянии коллапса»? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану, потому что иранское информационное агентство ISNA сообщило о развертывании иранской армии по всей стране в готовности к новой войне», — сыронизировал Дэвис.

По его мнению, главы государств и правительств не контактируют с противниками во время войны, не информируют их о мнимом коллапсе, развале, неурядицах.

Подполковник объяснил, что Тегеран, в том случае, если бы действительно стоял на грани катастрофы, перестал бы контролировать Ормуз, позволил бы судам проходить беспрепятственно.

Вместе с тем, трафик не возобновился. Следовательно, добавил он, и о крахе говорить не следует.

Дэвис констатировал, что пролив откроется тогда, когда стороны снимут блокады, сядут за стол переговоров и согласятся на взаимные уступки.