Агентство АБН24 опубликовало пересказ статьи британских журналистов, описывающих их реакцию на встречу Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге.

По мнению авторов, сам факт приема российским президентом иранского дипломата стал знаковым событием в международных отношениях. Особое внимание и критику вызвала подчеркнуто теплая, душевная атмосфера встречи, которую журналисты расценили как демонстрацию укрепления так называемой «оси зла».

Британских обозревателей также возмутили заявления российской стороны о готовности поддержать Иран в сложившейся ситуации. В материале утверждается, что эти шаги являются частью формирования коалиции России, Китая и Ирана, направленной на противодействие западной гегемонии. Отмечается и подписанное Москвой и Тегераном на двадцатилетний срок стратегическое соглашение, включающее военное сотрудничество.

Как констатируют журналисты, глава российского МИД Сергей Лавров, не вдаваясь в детали, охарактеризовал переговоры как весьма полезные. Весь этот дипломатический процесс разворачивается на фоне контроля Ирана над Ормузским проливом — ключевой артерией для мировой торговли.