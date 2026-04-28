ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?

Власти ОАЭ объявили о решении покинуть организацию стран-экспортеров нефти уже с 1 мая. Срочный выход из ОПЕК, а также альянса ОПЕК+ в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

Решение о выходе из ОПЕК в ОАЭ стало политическим

Глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение о выходе страны из ОПЕК является политическим и было принято после тщательного анализа, который не включал консультацией ни с Саудовской Аравией, ни с какой-либо другой страной.

По словам чиновника, ОАЭ пошли на этот шаг в подходящий момент, и он не окажет значительного влияния на рынок в связи с сохраняющимися ограничениями поставок через Ормузский пролив. «Это решение позволит нам сотрудничать с нашими партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить удовлетворение будущих потребностей мира в отношении нефтепродуктов, нефтехимической продукции и других товаров, а также газа», — добавил министр.

«Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, нанеся серьезный удар по группам экспортеров нефти и их фактическому лидеру, Саудовской Аравии», — пишет в связи с этим Reuters.

Выход ОАЭ из ОПЕК назвали победой Трампа

Агентство также отмечает, что фактически такой шаг ОАЭ можно назвать «победой для президента США Дональда Трампа», который обвиняет организацию в «обмане остального мира» путем завышения цен на нефть. В Абу-Даби тем временем заявляют, что готовы удовлетворить меняющийся спрос и будет постепенно наращивать добычу.

О том, что ОАЭ рассматривают возможность выхода из ОПЕК, настаивая на увеличении добычи нефти, сообщалось и ранее. В частности, в марте об этом писала The Wall Street Journal. Стремление страны к развертыванию новых производственных мощностей в последние годы приводило к спорам с Саудовской Аравией, которые, как указывает Bloomberg, обострялись в связи с борьбой двух стран за региональное влияние.

За последнее десятилетие из ОПЕК также ушли Эквадор и Катар, недовольные невозможностью нарастить добычу, а Бразилия отказалась стать участником организации. 28 апреля в правительстве ОАЭ подчеркнули, что «основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Цены на нефть могут снизиться, но пока этого не произошло

«За счет собственного увеличения нефтяного производства ОАЭ и роста предложения на рынке цены на нефть в краткосрочной перспективе станут снижаться», — комментировал ранее финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

При этом пока цены на нефть не слишком резко отреагировали на заявление Абу-Даби, продолжая расти в рамках торгового дня и отступив от текущих максимумов на доллар с небольшим, до 110,5 доллара за баррель марки Brent.

Потеря ОАЭ, давнего члена ОПЕК, может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по целому ряду вопросов, от геополитики до квот на добычу. Reuters

«С 2021 года страна методично выбивала себе повышенные квоты, доказывая, что национальный интерес важнее картельной солидарности. Иранская война просто убрала последние сдерживающие факторы», — рассказала «Ленте.ру» управляющий партнер агентства «Голдман и По» Ольга Попкова.

С ее точки зрения серьезность изменений состоит не в объемах добычи, поскольку показатели ОАЭ не меняют глобальный баланс принципиально, а в том, что шаг может быть воспринят как прецедент и на выход могут потянуться и другие страны.

Пока планируется, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ и его влияние на рынок будет обсуждаться в ходе июньской встречи стран — участниц альянса.