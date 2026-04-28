В России оценили решение властей ОАЭ по выходу из ОПЕК и ОПЕК+

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Рамблером прокомментировал решение властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также из ее расширенного формата — альянса, объединяющего ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие государства (ОПЕК+). По словам специалиста, демарш ОАЭ носит прежде всего политический характер и является следствием глубоких противоречий внутри ближневосточного региона, а не только вопросом экономической выгоды.

Это похоже больше на политический демарш, связанный с войной в Заливе и теми атаками, которые предпринимал в том числе Иран. А Иран — это член ОПЕК, поэтому такой шаг может, конечно, в перспективе стать определённой проблемой для самой организации, таким неприятным прецедентом. Кроме того, это может быть попыткой получить какие-то дополнительные бонусы от Соединённых Штатов в будущем, так как ОПЕК для США — раздражающая структура, и Эмираты здесь показывают, что находятся по разные стороны баррикад с остальными членами. Алексей Гривач Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности

Комментируя официальную формулировку, согласно которой решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны», эксперт отметил, что оно даст Абу-Даби свободу действий на период после завершения активных боевых действий на Ближнем Востоке, когда нефтяная инфраструктура там будет восстановлена.

«Возможно, ОАЭ захотят добывать больше уже после окончания конфликта. Сейчас-то они не могут этого делать в связи с тем, что есть проблемы с экспортом нефти через заблокированные проливы и ударами по инфраструктуре — объектам переработки и транспортировки. Но в перспективе у них будут больше развязаны руки», — подчеркнул Гривач.

Говоря о влиянии решения ОАЭ на мировой рынок нефти и российский экспорт, эксперт призывал не ждать немедленной дестабилизации ситуации или же резкого изменения позиций России, так как физические возможности поставок сейчас ограничены иными факторами.

«Сейчас никакого влияния [на российский экспорт и мировой рынок нефти] не будет. Цены больше реагируют на то, что происходит в самом Заливе, нежели на какие-то формальные или даже политические всплески. Сейчас добыча практически блокирована и находится в зоне постоянной угрозы возобновления боевых действий со всеми вытекающими последствиями. Поэтому на мировом рынке нефти сейчас сложно оценивать эффект — реальное положение дел диктует ситуация на земле, а не политические заявления», — заключил аналитик.

Ранее ОАЭ поблагодарили партнёров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество.