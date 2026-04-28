«Обсудим это с королем»: Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить соответствующий вопрос с британским королем Карлом III, который в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.
Об этом он написал во вторник, 28 апреля, в социальной сети Truth Social.
— Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут, — отметил глава Белого дома.
В этот же день издание Daily Mail писало, что американский лидер и британский король являются дальними родственниками.
— Исследование показало, что они имеют общего предка, а именно третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II, — говорится в публикации.
27 апреля король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходит на фоне обострения отношений между странами.
Ранее в Daily Mail сообщили, что Трамп нарушил королевский дипломатический протокол, когда встречал короля Великобритании.
До этого в СМИ утверждали, что Карл III не планирует встречаться с жертвами финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего визита. Изначально на этом настаивала конгрессмен Ро Кханна.