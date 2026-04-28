«Обсудим это с королем»: Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить соответствующий вопрос с британским королем Карлом III, который в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.

Об этом он написал во вторник, 28 апреля, в социальной сети Truth Social.

— Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут, — отметил глава Белого дома.

В этот же день издание Daily Mail писало, что американский лидер и британский король являются дальними родственниками.

— Исследование показало, что они имеют общего предка, а именно третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II, — говорится в публикации.

27 апреля король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходит на фоне обострения отношений между странами.

Ранее в Daily Mail сообщили, что Трамп нарушил королевский дипломатический протокол, когда встречал короля Великобритании.

До этого в СМИ утверждали, что Карл III не планирует встречаться с жертвами финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего визита. Изначально на этом настаивала конгрессмен Ро Кханна.