Трампу сообщили плохие новости из-за Ирана

Администрация США опасается, что страна может быть втянута в замороженное противостояние с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники портала считают, что такой сценарий возможен без возобновления боевых действий или подписания мирного договора. При заморозке американо-иранского конфликта Ормузский пролив останется закрыт, а блокада со стороны США продолжится. Источники считают, что это все будет продолжать до тех пор, пока один из противников не дрогнет.

"Замороженный конфликт — худший вариант для [президента США Дональда] Трампа с политической и экономической точек зрения", — заявил источник, близкий к американскому лидеру.

Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча, проходившая в Петербурге, продолжалась около двух часов. После общения с Путиным Арагчи ответил на вопросы журналиста информационной службы "Вести" Павла Зарубина.

В частности, он прокомментировал заявление Трампа, что он является победителем войны с Ираном. Арагчи отметил, что если бы это было так, то глава Белого дома не просил бы Тегеран продолжить переговоры. Также глава МИД Ирана заявил, что в этом конфликте США не достигли ни одной своей цели.