Пока вы не уснули: неожиданное решение ОАЭ и заявление Стубба о России

Пока вы не уснули: выход ОАЭ из ОПЕК и заявление Стубба о России
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест.
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство WAM.
По его информации, решение о выходе из упомянутых объединений "соответствует долгосрочной экономической стратегии страны".
Стубб сделал заявление о возобновлении контактов с Россией
Возобновление контактов с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что в Европе продолжаются дискуссии о сроках и формате возможного диалога.
"В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас - с европейской точки зрения - мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом [Эстонии Аларом] Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том - когда", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе
В Туапсе, атакованном беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), возник мощный пожар на НПЗ. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
По данным властей, ЧП серьезное. Кондратьев пояснил, что к тушению пожара привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации, заверил губернатор.
Польша освободила российского археолога Бутягина
Российского археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы. Эту информацию подтвердил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно о договоренностях между Польшей и Белоруссией по обмену заключенными. Как уточнил Сикорский, среди лиц, обмен которых произошел, был Бутягин.
США сделали неожиданное заявление о Хаменеи
Fox News сообщает, что в США считают верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи живым. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что у Вашингтона нет данных, которые бы подтверждали обратное.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Ирана якобы проходит лечение и не участвует в принятии решений. На фоне этих сообщений продолжается конфликт в регионе. Боевые действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля.
Зеленский пригрозил Израилю из-за России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы.
«Это не может быть частным бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — сказал он.
Число жертв пожара в московской новостройке выросло до восьми
Число жертв пожара в новостройке на севере Москве увеличилось до восьми. Об этом сообщили в столичном СК.
«Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве увеличилось до восьми человек», — говорится в сообщении.
В России собираются ужесточить правила продажи автомобилей
Продавцы автомобилей с пробегом должны в обязательном порядке предоставлять покупателю расширенные сведения о транспортном средстве. С соответствующим предложением выступила Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД).
Ключевое предложение ассоциации — введение обязательного цифрового паспорта транспортного средства.
Мэра российского города задержали в его кабинете
ФСБ задержала мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает Baza. По данным источника, силовики нагрянули в кабинет главы города, откуда его доставили на допрос к следователям.
Как предварительно стало известно Mash, поводом для задержания стала продажа земельного участка, который принадлежал санаторию «Радуга».
Санду нашла быстрый путь оказаться Молдавии в ЕС
Вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в интервью газете Le Monde.
«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — сказала она.