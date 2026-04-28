В России оценили угрозы Зеленского в адрес Израиля

Израиль не станет реагировать на выпады Владимира Зеленского в рамках зернового спора. Как сообщает News.ru, об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, подчеркнув, что Тель-Авив больше обеспокоен ближневосточным конфликтом, нежели критикой со стороны Киева.

Ранее МИД Украины вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста. Причиной стал заход в порт Хайфы судна, которое якобы перевозило зерно с новых территорий РФ. Зеленский на этом фоне пригрозил Израилю санкциями.

«Украина не является стратегическим партнером Израиля, поэтому я сомневаюсь, что там вообще как-то будут реагировать на выпады Зеленского. Это не Китай, не США, не Британия, чтобы с экономической позицией украинцев кто-то где-то считался. Это такая бездонная бочка, которая находится на пике своего развала», — заявил Самонкин.

Он отметил, что подобные угрозы — «просто комариный укус», а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет отвечать Зеленскому, который уже «де-факто нелегитимен, как и киевский режим».

Самонкин добавил, что Киев активно пытается заявить о себе на ближневосточном направлении, однако действия Украины лишены смысла. Для Израиля сейчас наиболее важная задача «не быть аутсайдером на Ближнем Востоке» и вместо ответов Зеленскому вся активность будет сосредоточена вокруг попытки взять «военный реванш».