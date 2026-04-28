Попытки «сгладить напряженность»: зарубежные СМИ о визите Карла III в США

Государственный визит короля Великобритании Карла III в США проходит на фоне резкого ухудшения американо-британских отношений из-за войны на Ближнем Востоке. Как мировые СМИ оценивают это событие, в материале «Рамблера».

После начала США и Израилем масштабной операцию против Ирана премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не будут принимать участие в ударах по иранской территории. Это вызвало недовольства президента США Дональда Трапа, который заявил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем. Американский лидер также отмечал, что испытывает отвращение к НАТО, так как ему отказали в помощи. И заявил, что «всегда знал, что они — бумажные тигры».

Накануне король Карл III и его супруга Камилла прибыли в США. Визит, который продлится четыре дня, официально приурочен к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании. А в частном порядке король намерен «убедиться, что ослабевающие трансатлантические отношения смогут выдержать еще два с лишним года правления президента Трампа», пишет The Wall Street Journal.

В программе визита, по данным издания, выступление Карл III перед Конгрессом, встреча с президентом США Дональдом Трампов и торжественный ужин в Вашингтоне, а также поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

Британский монарх и его супруга Камилла были встречены президентом и первой леди США в Белом доме 27 апреля. Визит стал первой поездкой Карла III в Америку с момента его восшествия на престол в 2022 году. Супружеские пары обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне Южного портика Белого дома, прежде чем пройти внутрь, отмечает Bloomberg.

«Визит Карла III омрачен сомнениями в будущем «особых отношений» Великобритании и США и новыми опасениями по поводу безопасности высоких гостей после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме», - констатировало агентство.

Власти Британии рассчитывают, что король сможет если не улучшить, то хотя бы не ухудшить отношения двух стран, пишет со ссылкой на осведомленные источники The Washington Post.

Изначально встреча Карл III и Дональда Трампа должна была продемонстрировать тесное сотрудничество между США и Великобританией спустя 250 лет после объявления американской независимости. Однако в итоге она проходит в разгар острого ухудшения отношений между Вашингтоном и Лондоном.

«Британские чиновники надеются, что их монарх сможет сгладить напряженность», - говорится в статье.

А сам Карла III в своей речи перед Конгрессом намерен говорить о «примирении и обновлении» и сделать акцент на том, что объединяет США и Великобританию, отмечает The New York Times.

«В частности, по словам представителей дворца, король будет говорить о сотрудничестве на Ближнем Востоке и на Украине, а также обратит внимание на оборонный пакт НАТО и партнерство в области подводных лодок с Австралией», - говорится в статье.

При этом перед выступлением Карла III в Конгрессе президент и король проведут частную встречу. И по настоянию Лондона она пройдет без камер из-за опасения «потенциального унижения» от американского лидера, пишет газета The Guardian.

«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал президента Украины Владимира Зеленского перед мировой прессой», - говорится в статье.

По информации источников издания, правительство надеется, что королю «удастся отговорить президента от некоторых из его наиболее агрессивных заявлений», учитывая то, что Трамп уже угрожает премьер-министру Киру Стармеру «возмездием за критику войны в Иране».